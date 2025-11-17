Denunciaron un abuso sexual en una escuela de Guaymallén y los familiares golpearon a una docente en medio de un caos

Familiares de una niña de 9 años denunciaron un abuso sexual dentro de la escuela Lemos en Corralitos y, en medio de la tensión, golpearon a una docente.

Una mañana marcada por la tensión y la violencia se vivió este lunes en la escuela Lemos, ubicada en Los Corralitos, Guaymallén, luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual contra una alumna de 9 años. La situación derivó en un violento episodio en el que familiares de la menor agredieron a una maestra, mientras reclamaban respuestas inmediatas de las autoridades.

El conflicto comenzó el viernes, cuando los padres de la niña radicaron una denuncia penal por abuso sexual infantil, asegurando que la menor había sido tocada en sus partes íntimas dentro del establecimiento. Según el relato familiar, el hecho habría ocurrido en un sector donde se construyen nuevas aulas y donde trabajan operarios externos al plantel docente.

Este lunes, cerca de las 7.30, familiares, entre ellos padres y hermanos de la víctima, se presentaron en la entrada del colegio exigiendo Justicia, visibilizando el caso y denunciando una presunta falta de respuesta por parte de la dirección escolar. En medio del clima de indignación, uno de los docentes fue agredido, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía.

La protesta rápidamente sumó a otros padres, alumnos y vecinos, convirtiéndose en una manifestación masiva que paralizó la actividad escolar. Testigos señalaron que la relación entre las familias y la conducción del colegio ya venía deteriorada por reclamos previos que, según ellos, no fueron atendidos.

Familiares de la niña aseguraron que la directora del establecimiento no los escuchó y que incluso habría reaccionado con indiferencia cuando intentaron plantear el caso. La indignación escaló al punto de que muchas familias comenzaron a exigir la renuncia de las autoridades escolares.

“Venimos reclamando hace dos años. Hay denuncias por consumo de droga dentro de la escuela, acceso indebido a los baños de los chicos y falta de control. Nunca nos dieron respuestas”, expresó una de las madres que participó de la protesta.

Investigación en marcha y presencia del Ministerio de Seguridad

Cerca del mediodía, mediadores enviados por el Ministerio de Seguridad y representantes de la DGE se reunieron con tres voceros de las familias y con la vicedirectora del colegio para evaluar la situación y garantizar la continuidad de la investigación. La directora no estaba presente al momento del encuentro.

La denuncia ingresó a la Fiscalía el viernes, y la menor deberá ser entrevistada por peritos del Cuerpo Médico Forense bajo el protocolo establecido para estos casos. Mientras tanto, se evalúa la situación del personal implicado y de los operarios que trabajan dentro del edificio escolar.