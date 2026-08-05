Denuncian que adulteraron documentos y les robaron una camioneta de una playa de secuestros en Mendoza

Una familia de Luján de Cuyo aseguró que su vehículo fue retirado con un poder presuntamente falso mientras realizaban la sucesión de un familiar fallecido. El caso ocurrió en 2022, pero volvió a cobrar relevancia tras la investigación por otro auto que también habría salido de una playa municipal mediante documentación apócrifa.

El escándalo por la presunta falsificación de documentación para retirar vehículos de playas de secuestro en Mendoza sumó un nuevo antecedente. Una familia de Luján de Cuyo denunció que en 2022 les sustrajeron una camioneta que permanecía retenida en una playa municipal luego de que fuera retirada por un tercero con un poder presuntamente adulterado.

El caso volvió a salir a la luz tras la investigación que involucra a un Chevrolet Corsa retirado con documentación falsa y que posteriormente protagonizó un accidente en Guaymallén, hecho que abrió una causa judicial por presunta falsificación de instrumento público.

Aseguran que la camioneta fue retirada mientras realizaban la sucesión

Según relataron los familiares, todo comenzó en febrero de 2022, cuando el propietario de la camioneta permanecía internado en el Hospital Lagomaggiore. Durante ese período, el vehículo fue secuestrado por estar mal estacionado y trasladado por personal municipal a una playa de retención.

La familia abonó la multa correspondiente, pero el dueño falleció antes de poder recuperar el rodado. Debido a ello, iniciaron el proceso sucesorio para poder retirarlo legalmente.

Sin embargo, cuando finalmente se presentaron con toda la documentación exigida, descubrieron que la camioneta ya no estaba en la playa. La sorpresa fue aún mayor cuando les informaron que el vehículo había sido retirado mediante un poder que, según denunciaron, tenía una fecha posterior al fallecimiento del titular.

Los familiares aseguraron que el documento indicaba que la autorización había sido otorgada en agosto, pese a que el propietario había muerto varios meses antes. Esa inconsistencia despertó las sospechas sobre la autenticidad de la documentación presentada para retirar el rodado.

A partir de ese momento realizaron denuncias administrativas y judiciales, aunque afirman que nunca obtuvieron una respuesta concreta sobre el destino del vehículo.

La camioneta fue vendida y transferida a terceros

De acuerdo con el testimonio de la familia, posteriormente descubrieron que la camioneta había sido vendida y luego transferida nuevamente a otra persona.

Los damnificados aseguraron que todavía conservan toda la documentación original del vehículo, incluidas las llaves, la cédula y otros papeles que acreditaban la propiedad del rodado. “No era solamente un vehículo, era un bien con un enorme valor afectivo para nuestra familia”, expresaron a Noticiero 9.

Durante las gestiones para intentar recuperar la camioneta, los familiares afirmaron que les informaron que un empleado de la playa municipal había sido apartado de sus funciones e incluso investigado por estos hechos.

Sin embargo, sostienen que nunca recibieron información oficial sobre el avance de la causa ni lograron recuperar el vehículo.

La familia decidió hacer pública nuevamente la historia luego de conocer el reciente caso del Chevrolet Corsa involucrado en un accidente en Guaymallén, cuyo retiro de una playa de secuestros también es investigado por la Justicia debido a una presunta falsificación de documentos.

Según explicaron, al observar las noticias advirtieron similitudes entre ambos expedientes y consideraron que el mecanismo utilizado habría sido prácticamente el mismo.