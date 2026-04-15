Denuncia de abuso en el Club Alemán: imputaron a las 10 jugadoras por el “ritual de iniciación”

La Justicia avanzó en la causa por presunto abuso sexual en el hockey mendocino. Las acusadas declararon y admitieron el “bautismo”, pero negaron “excesos”.

La investigación por la denuncia de abuso en el Club Alemán sumó un nuevo avance clave: el fiscal Mauro Perassi imputó formalmente a las 10 jugadoras involucradas en el polémico ritual de iniciación que habría tenido lugar en 2023. El caso generó fuerte repercusión en el ámbito del hockey sobre césped en Mendoza y continúa bajo análisis judicial.

Las imputaciones se concretaron de manera progresiva desde el 7 de abril, cuando fueron notificadas las primeras dos jugadoras. Días después, se sumaron otras imputaciones hasta completar el total de las 10 acusadas, quienes ya prestaron declaración ante el fiscal.

Todas las jóvenes optaron por dar su versión de los hechos y, según trascendió, existe coincidencia en sus testimonios: reconocieron la realización del ritual de bienvenida, pero negaron que se haya tratado de un hecho de abuso sexual.

Qué investiga la Justicia en el Club Alemán

La causa se centra en un episodio ocurrido durante un rito de iniciación para jugadoras que iban a incorporarse a la primera división del club. De acuerdo a la denuncia, varias menores de edad habrían sido sometidas a situaciones de connotación sexual, lo que derivó en la apertura de la investigación.

En ese contexto, la Justicia analiza si las prácticas realizadas durante ese “bautismo” constituyen una afectación a la libertad sexual y al pudor, más allá de la existencia o no de contacto físico directo.

Este enfoque surgió luego de que una primera resolución descartara el delito de abuso sexual, decisión que fue revisada y permitió reactivar la causa bajo una mirada más amplia.

Qué dijeron las jugadoras imputadas

En sus declaraciones, las jugadoras del Club Alemán coincidieron en que el ritual existió, pero aseguraron que fue voluntario y que no hubo coerción ni intención de dañar a las participantes.

Además, indicaron que no percibieron que alguna de las jóvenes involucradas se sintiera incómoda o afectada durante la actividad. Sin embargo, la denunciante sostuvo que fue sometida a prácticas humillantes y de contenido sexual, lo que motivó la presentación judicial.