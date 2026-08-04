Demolieron la histórica bodega Filippini en Godoy Cruz: cómo quedó el predio y qué construirán en el lugar

La emblemática ex bodega Filippini, abandonada desde hace casi cinco décadas, comenzó a desaparecer definitivamente. La demolición forma parte de una obra de urbanización que permitirá abrir una nueva calle en Godoy Cruz.

Después de permanecer abandonada durante casi 50 años, la histórica ex bodega Filippini comenzó a desaparecer del paisaje de Godoy Cruz. Las máquinas demolieron gran parte de la emblemática estructura, que durante décadas fue un símbolo de la industria vitivinícola mendocina y, en los últimos años, un foco de inseguridad. En su lugar, el municipio ejecutará una importante obra de urbanización que incluirá la apertura de una nueva calle, infraestructura y futuros desarrollos para transformar por completo ese sector.

Las máquinas avanzaron durante las últimas horas sobre la estructura ubicada entre las calles Rawson, Barcala y Roca, en el distrito Las Tortugas, donde durante décadas permaneció un edificio abandonado que se había convertido en un punto crítico por hechos de inseguridad y ocupaciones ilegales.

Qué harán en el predio de la ex bodega Filippini

El principal objetivo de la obra es la apertura de la calle Cordón del Plata, una nueva conexión que unirá Roca con Barcala y mejorará la circulación este-oeste en una zona estratégica cercana al Acceso Sur.

La futura calle será paralela a Rawson y atravesará el terreno donde durante décadas funcionó la histórica bodega. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 970 millones de pesos, será financiado con fondos municipales y tendrá un plazo estimado de ejecución de seis meses.

Una obra integral para urbanizar la zona

Además de la demolición de los antiguos edificios, el proyecto contempla una completa intervención urbana sobre el predio.

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Demolición de las estructuras existentes y limpieza total del terreno.

Nivelación y preparación del suelo.

Construcción de la nueva calzada.

Instalación de redes de agua potable y cloacas .

y . Nuevo sistema de alumbrado público LED .

. Construcción de veredas, cordones, cunetas y banquinas.

Señalización vial.

Colocación de un cierre perimetral.

La intención es recuperar un espacio que permaneció sin uso durante décadas y convertirlo en un sector integrado al tejido urbano.

De símbolo de la industria vitivinícola a foco de inseguridad

La bodega Filippini fue fundada por Luis Filippini a comienzos del siglo XX y durante varios años formó parte del desarrollo de la industria vitivinícola mendocina. Sin embargo, el establecimiento cerró definitivamente hacia fines de la década de 1970 y desde entonces quedó completamente abandonado.

Con el paso del tiempo, el inmueble comenzó a deteriorarse y se transformó en un refugio para personas en situación de calle, además de ser escenario de distintos hechos delictivos.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en febrero de 2025, cuando un hombre murió durante una pelea registrada dentro del predio, situación que volvió a poner en evidencia el estado de abandono del lugar.

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz sostuvieron que la intervención forma parte de una política de recuperación de grandes predios en desuso para mejorar la seguridad y generar nuevas oportunidades de desarrollo urbano.

El intendente Diego Costarelli explicó que el objetivo es eliminar los denominados “puntos ciegos” que generan inseguridad y convertir esos espacios en sectores con infraestructura, iluminación y circulación permanente.

En ese sentido, comparó esta intervención con otros proyectos desarrollados sobre antiguos predios industriales, como las ex bodegas Campana y Arizu, donde también se impulsaron obras de urbanización.