Deliverys: botones antipánico, hidratación y Wi Fi ¿cómo serían los puntos rider que quieren implementar?

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz analiza un proyecto que busca crear “puntos rider”, espacios especialmente diseñados para que repartidores de aplicaciones de delivery puedan descansar entre pedido y pedido, resguardarse y esperar sin afectar el tránsito.

La iniciativa fue presentada por el concejal Martín Gonzales, quien explicó que el objetivo es brindar mayor seguridad y comodidad a quienes trabajan en el reparto, un sector que creció de manera significativa en los últimos años.

Según detalló el edil, los puntos rider serían similares a una parada de colectivo o del Metrotranvía, pero adaptados a las necesidades de los repartidores. Contarían con botones antipánico, conexión wifi, centros de hidratación y dársenas exclusivas para estacionar motos y bicicletas, evitando así que los vehículos queden detenidos en la vía pública.

El proyecto también apunta a ordenar el tránsito, ya que muchos vecinos plantean inconvenientes por repartidores que esperan pedidos en esquinas o veredas. “La idea es que puedan aguardar en un espacio seguro y desde allí salir a repartir cuando la aplicación lo indique”, explicó Gonzales.

En cuanto a la ubicación, el concejal señaló que los puntos se crearían de manera progresiva y en coordinación con las principales aplicaciones de delivery. Para ello, se solicitará información sobre los llamados “puntos calientes”, es decir, las zonas con mayor volumen de pedidos, donde los repartidores necesitan estar cerca para recibir solicitudes.

El financiamiento del proyecto se plantea bajo un esquema mixto, público-privado. Entre las alternativas se incluyen fondos provenientes de multas vinculadas a motos, ingresos por publicidad en los puntos rider, aportes del canon bancario municipal y acuerdos con comerciantes que podrían ceder espacios a cambio de beneficios en tasas municipales.

Respecto a los tiempos, Gonzales indicó que actualmente el Concejo se encuentra en período de sesiones extraordinarias, por lo que el tratamiento del proyecto dependerá del inicio de las sesiones ordinarias y del acompañamiento político necesario. “Si hay voluntad política, puede avanzarse en poco tiempo”, sostuvo.

Finalmente, el concejal remarcó que la iniciativa surgió tras reuniones con repartidores, quienes manifestaron ser víctimas frecuentes de robos de motos, bicicletas y teléfonos celulares, herramientas fundamentales para su trabajo. “Este proyecto busca dar una respuesta concreta a una problemática real”, concluyó.