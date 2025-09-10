“Dejá el arma un minuto en el piso”: un Policía le dijo a la adolescente mientras disparaba al aire

En las imágenes tomadas por los celulares de los alumnos hay una en que se filma a un policía intentando negociar con la joven de 14 años. Le pedi que deje el arma en el piso e inmediatamente se escucha una detonación.

En Mendoza hay conmoción por una niña de 14 años que entró a una escuela en La Paz y efecutó disparos al aire. En uno de los videos grabados con el celular por los alumnos, se puede ver como un policía intenta dialogar con la nena y le pide que deje el arma en el piso para hablar e inmediatamente se escucha una detonación. En ese pequeño diálogo se escucha como dice “dejá el arma un minuto en el piso” y luego se escucha un disparo.

La joven irrumpió en la escuela armada y poco después de que finalizara el recreo efectuó disparos al aire. Los alumnos del colegio, filmaron la situación y se escucha clarito en el video como se asustan y algunos, se esconden debajo de los bancos como medida de protección, practicada muchas veces en caso de sismo.

Esta grave situación, se registró este miércoles por la mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, cuando una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó al menos tres disparos al aire y se atrincheró en el interior del edificio. El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y movilizó a las fuerzas de seguridad. Al parecer, la menor le habría sacado el arma a su papá Policía.

A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas. De inmediato se dio intervención a las autoridades competentes, y se activaron los protocolos de evacuación para resguardar al resto de los alumnos y al personal docente. Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras. Además, se desplegó un helicóptero de la Policía de Mendoza para trasladar a un equipo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), con el objetivo de intervenir en la negociación con la menor, que permanece atrincherada en el establecimiento. La justicia del Este, supervisa el operativo en el lugar. Las autoridades investigan cómo la estudiante accedió al arma y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el episodio.

Piden no acercarse a la escuela

Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE le solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto.

Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves.

El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto.

Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo.