Defensa Civil emitió un alerta por fuertes lluvias y granizo en dos departamentos de Mendoza: ¿a qué hora se esperan tormentas?

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes y posible caída de granizo en la provincia. Qué zonas serían las más afectadas.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió un aviso meteorológico a corto plazo por fuertes tormentas y posible caída de granizo que afectarán principalmente a dos departamentos del sur provincial. El organismo advirtió que la tormenta ya comenzó a desarrollarse en algunos sectores rurales de Malargüe y San Rafael, donde se registran lluvias intensas.

La advertencia se da en el marco de una alerta amarilla por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa condiciones de inestabilidad durante la tarde y noche de este miércoles en distintas zonas de la provincia.

Según el informe de Defensa Civil, la tormenta con mayor intensidad se concentra en el sur de Mendoza, especialmente en los departamentos de Malargüe y San Rafael, donde se mantienen precipitaciones fuertes en áreas rurales.

Además, el organismo advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de caída de granizo, por lo que pidió a la población extremar precauciones. En particular, las condiciones más intensas se esperan en San Rafael y General Alvear, donde podrían registrarse los fenómenos meteorológicos más severos durante la noche.

A qué hora se esperan las lluvias en Mendoza

El reporte meteorológico para este miércoles indica que la inestabilidad comenzará a sentirse desde la tarde. Desde las 17: inicio de la inestabilidad con probables lluvias en el oeste del Gran Mendoza y oeste del Valle de Uco. Desde las 20 se esperan lluvias en esas zonas y también en Malargüe y el oeste de San Rafael. Según el reporte meteorológico, a partir de las 22 se prevén tormentas más intensas.

En este contexto, no se descarta la caída de granizo en el sur de Mendoza, lo que podría afectar zonas rurales y productivas.

Pronóstico para el jueves: continuará la inestabilidad

Para el jueves, el pronóstico anticipa que el día comenzará con condiciones inestables en el sur de Mendoza y el Valle de Uco, con probables lluvias débiles durante la mañana.

A partir del mediodía, la inestabilidad volverá a intensificarse en Malargüe y otras zonas del sur, con lluvias intermitentes.

Durante la tarde, el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este permanecerán parcialmente nublados y sin precipitaciones, aunque hacia la noche podrían registrarse nuevas tormentas en el sur de la provincia, con lluvias de mayor intensidad que podrían extenderse hasta la madrugada.