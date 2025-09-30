Defensa Civil anticipó que se espera un “importante” Zonda: ¿Cuándo y dónde se sentiría esta semana?

Defensa Civil emitió un anticipo que advierte sobre la llegada de un viento Zonda de magnitud en varias zonas de Mendoza. El fenómeno, que ya causó graves daños la semana pasada, podría volver a complicar la provincia este fin de semana.

Defensa Civil anticipó la presencia de viento Zonda en sectores específicos de la Provincia de Mendoza , con impacto moderado en zonas cordilleranas y temperaturas elevadas en el llano. Las autoridades piden precaución en las áreas que se verán afectadas.

La provincia de Mendoza quedará nuevamente bajo la amenaza del viento Zonda este sábado 4 de octubre, según lo confirmó Defensa Civil. El organismo provincial advirtió que se trata de un fenómeno “importante”, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en algunos sectores.

Qué zonas se verán afectadas por el Zonda este sábado

De acuerdo con el reporte oficial, el viento tendría presencia en:

Valle de Uco

Malargüe

Sectores de San Rafael

Oeste de Luján de Cuyo

Potrerillos

Uspallata

Norte del Gran Mendoza

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, las ráfagas alcanzarían los 55 km/h hacia las 15, con variaciones durante la tarde.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la evolución de este fenómeno.

Qué dice el pronóstico para el fin de semana en Mendoza

La jornada del sábado se presentará cálida, con una mínima de 18 °C y una máxima de 29 °C, la más elevada de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo, en cambio, se espera un descenso de la temperatura por la llegada de un frente frío, con un registro máximo que no superará los 20 °C y cielo parcialmente nublado, lo que dará un respiro tras el fenómeno.

El pasado 26 de septiembre, el viento Zonda dejó serias complicaciones en Mendoza: caída de árboles, daños en viviendas, vuelos demorados, suspensión de clases y una tragedia en Maipú, donde una mujer murió tras ser aplastada por un árbol cuando se dirigía a buscar a sus hijos a la escuela.