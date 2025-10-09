Defensa Civil alertó por la llegada de un fuerte viento Zonda en Mendoza: cuándo y dónde se sentirá

Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas por la llegada de un nuevo viento Zonda que afectará a varias zonas de Mendoza entre el viernes y el sábado. Se esperan ráfagas de hasta 65 km/h, aumento de la temperatura y un frente frío.

Defensa Civil emitió una advertencia por la llegada de viento Zonda que afectará a distintos puntos de la provincia durante el fin de semana. El fenómeno, que ya causó complicaciones en semanas anteriores, podría volver a generar inconvenientes por su intensidad en diferentes sectores de Mendoza.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el Zonda se hará presente este viernes desde las 11 de la mañana en toda la precordillera mendocina. A partir de las 15, se prevé que las ráfagas aumenten su fuerza en Malargüe, el Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45 kilómetros por hora, extendiéndose hasta cerca de las 20.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para los departamentos de Malargüe, Luján de Cuyo, Lavalle y Las Heras, especialmente en las zonas de precordillera. Según el organismo, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 65 km/h, con la consecuente reducción de visibilidad, aumento de la temperatura y baja humedad relativa.

La máxima podría alcanzar los 28° en el llano, mientras que la mínima se ubicará en promedio en los 12°.

Desde Defensa Civil pidieron extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre y estar atentos a posibles interrupciones en el suministro eléctrico o caídas de ramas y objetos sueltos.

Mendoza: cuándo llega el frente frío

Tras la jornada de viento cálido, se espera el ingreso de un frente frío desde el sur provincial hacia la noche del viernes, con vientos intensos del sector sur y alcanzando zona Noreste hacia las 09:00 hs, velocidades promedio de 55-60 km/h con ráfagas superiores, prolongándose hasta las 23:00 hs.

El sábado, las ráfagas de Zonda leve podrían repetirse en sectores de precordillera, Malargüe, Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, especialmente durante las primeras horas del día.