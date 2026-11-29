El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Nacional 40. La mercadería no tenía documentación que permitiera acreditar su procedencia y fue destruida por disposición de la Justicia.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, efectivos de la Policía Rural decomisaron 300 kilos de productos cárnicos que eran transportados sin la documentación correspondiente en el sur de Mendoza.

El procedimiento se realizó este viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la barrera fitosanitaria del Iscamen. Allí, efectivos del Destacamento El Sosneado detuvieron para un control un Chevrolet Cruze conducido por un hombre de 61 años.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron 16 cajas de cartón que contenían un total de 300 kilos de productos cárnicos.

Los efectivos solicitaron al conductor la documentación que acreditara la procedencia y el traslado de la mercadería. Sin embargo, el hombre manifestó que no contaba con esos documentos al momento del control.

Ante esta situación, la Justicia dispuso el decomiso de la totalidad de los productos, la identificación del conductor y la intervención del área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe.

Como no pudo acreditarse la procedencia de la carne ni garantizarse que cumpliera con las condiciones sanitarias necesarias para su consumo, la mercadería fue trasladada al predio sanitario municipal.

Allí se realizó su destrucción y desnaturalización, con el objetivo de impedir que los productos ingresaran al circuito de comercialización.