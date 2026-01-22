Debieron evacuar a un andinista estadounidense en grave estado del Aconcagua

Un operativo de rescate en alta montaña permitió asistir a un montañista que sufrió complicaciones severas de salud a unos 6000 metros de altura en uno de los campamentos más exigentes de la ruta hacia la cumbre.

Un andinista estadounidense fue rescatado en condiciones críticas en el Aconcagua, luego de que un guía advirtiera que se encontraba en su carpa sin poder desplazarse. El hecho ocurrió en el campamento Berlín, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, donde el montañista presentó un cuadro de salud que requirió atención inmediata.

La alerta se dio cerca de las 14.10, cuando el guía notificó a las autoridades sobre el estado del deportista. De inmediato, la Patrulla de Rescate partió desde el refugio Nido de Cóndores y al llegar al lugar brindó asistencia inicial con alimentos y líquidos, mientras se mantenía comunicación con el médico interviniente.

Tras la evaluación, se diagnosticó mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón, dos afecciones graves que suelen presentarse en expediciones de altura. Ante este cuadro, se indicó medicación y el descenso urgente hacia un punto más seguro.

El operativo permitió que el andinista llegara alrededor de las 17.45 al Servicio Médico de Nido de Cóndores, donde fue atendido de manera presencial. Posteriormente, cerca de las 19.30, se dispuso su evacuación en helicóptero para recibir tratamiento especializado en un centro de salud.

El Ministerio de Seguridad destacó la rapidez y eficacia del procedimiento, que logró estabilizar al montañista y garantizar su traslado en condiciones seguras. La intervención se realizó en una de las zonas más complejas de la montaña, donde la altitud y el clima suelen complicar cualquier maniobra.

Este rescate se suma a otros operativos recientes en el Aconcagua, que ya registra incidentes de gravedad durante la temporada 2026, incluyendo el fallecimiento de dos andinistas. Las autoridades remarcan la importancia de la prevención, la aclimatación adecuada y el acompañamiento profesional para reducir riesgos en expediciones de alta montaña.