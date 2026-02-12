“De repente se cortaron los tornillos”: un colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur y hay demoras en el tránsito

La unidad, que viajaba desde Chile hacia San Juan con más de 30 pasajeros, sufrió una grave falla mecánica. No hubo heridos, pero el tránsito está afectado.

Un desperfecto mecánico provocó complicaciones este jueves temprano en el Acceso Sur, en Guaymallén, cuando un colectivo de larga distancia perdió dos ruedas mientras circulaba y quedó detenido sobre la calzada, a la altura de la bajada del puente Alsina, mano hacia el norte.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día y obligó a reducir el tránsito a un solo carril, lo que genera demoras para quienes se dirigían hacia la Ciudad de Mendoza.

El micro venía desde Chile con destino a San Juan y transportaba entre 34 y 36 pasajeros. Por causas que aún se investigan, se cortaron los tornillos del eje derecho y las dos ruedas se desprendieron casi de manera simultánea.

Una salió despedida hacia adelante y la otra quedó varios metros atrás. El colectivo avanzó arrastrándose alrededor de 100 metros hasta lograr detenerse.

Tanto los pasajeros como los choferes resultaron ilensos. Todos descendieron por sus propios medios y esperaron a un costado de la ruta, junto con su equipaje, hasta que la empresa enviara otra unidad para completar el viaje.

El conductor explicó que no habían advertido fallas previas durante el trayecto.“Hicimos el viaje normal y de repente se cortaron los tornillos. Se arrastró, pero no pasó nada mayor”, señaló.

Personal policial trabaja en la zona para señalizar el lugar y ordenar la circulación, ya que el colectivo quedó detenido en el carril central.

Desde temprano, las autoridades recomiendan circular con precaución o utilizar caminos alternativos.