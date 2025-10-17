De qué se trata el viento que sopla este viernes

Los mendocinos amanecieron con una brisa fresca durante esta mañana. Se trata de viento del sector sur que podría extenderse hasta la noche.

Este viernes amaneció ventoso en la provincia. Un aire del sur sorprendió a aquellos que se acostumbraron al calor y no tomaron una camperita para ir a sus trabajos. Está brisa puede durar hasta la noche de este viernes.

¿Cómo estará este viernes 17-10-2025?

Este viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C

¿De qué se trata el viento?

Según Defensa Civil es circulación del sur desde las 09:00, prolongándose hasta las 21:00, de leve a moderado, abarcando toda la provincia.

Convección débil con precipitaciones aisladas en zona Oeste del Valle de Uco, parte Este de Tupungato y distritos de Agrelo y Perdriel de Luján. Zona Este entre seminublado y nublado. Similar condición al Oeste de San Rafael y Malargüe. Tendencia a despejar a partir de las 18:00.

Sábado 18-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C

Domingo 19-10-2025

Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 13°C

Lunes 20-10-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera

Máxima: 32°C | Mínima: 14°C