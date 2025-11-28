De qué se trata el viento que sopla este viernes ¿hay tormentas?

Este viernes amaneció con un fuerte viento soplando en gran parte de la provincia. Se trata de ráfagas que provienen del Sur por lo que bajaría la temperatura.

El viernes sorprendió a todos los mendocinos con unas fuertes ráfagas de viento. Se trata de viento del Sur que afectaría a gran parte de la provincia y que bajaría la temperatura en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció, además, otra Alerta Amarilla por tormentas y posibilidad de granizo en la zona Este de la provincia.

¿De qué se trata el viento que sopla este viernes?

El viento que sopla este viernes proviene del Sur y por su consistencia bajará la temperatura para los próximos días.

¿Dónde podría haber tormentas?

Las tormentas podrían darse en el Este y Sur provincial.

La Alerta por tormenta señala que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará este viernes 28-11-2025?

Este viernes habrá nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas afectando principalmente el sur y este provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Sábado 29-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 30-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Zonda en Malargue. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 17°C

Lunes 01-12-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Martes 02-12-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C