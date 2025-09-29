¿De que se trata el viento fresco que sopla este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes estará cálido pero con un viento fresco del sur. La máxima llegará a 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes y durante toda la semana habrá un tiempo cálido con máximas cercanas a los 25 grados. Sin embargo, habrá un viento fresco del Sur soplando durante toda la mañana.

¿Cómo estará este lunes 29-09-2025?

Este lunes estará algo nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Martes 30-09-2025

El martes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 11°C

¿Qué pasa el miércoles 01-10-2025?

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 9°C

¿Cómo estás este jueves 02-10-2025?

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 11°C

¿Qué pasa el viernes 03-10-2025?

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C