De qué se trata el fuerte viento que se siente en Mendoza este jueves: ¿Se esperan tormentas?

La provincia de Mendoza atraviesa una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento, el ingreso de un frente frío y la posibilidad de tormentas hacia la noche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta.

La tarde mendocina se vio atravesada por una combinación de fenómenos meteorológicos que sorprendieron a vecinos de distintos departamentos. Tras la presencia de viento Zonda en zonas como Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, comenzó a sentirse con fuerza el ingreso del Viento Sur, marcando un brusco cambio en las condiciones del tiempo.

Desde las 19, lectores de distintos puntos de la provincia reportaron ráfagas intensas, lo que coincidió con la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre viento fuerte y probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche.

Defensa Civil confirmó que el frente frío ya se instaló en la provincia, mientras que en departamentos como Luján de Cuyo comenzaron a registrarse las primeras gotas de lluvia. Según informaron las autoridades: “fuerte viento del sudeste en toda la zona Este con ráfagas fuertes y polvo en suspensión, velocidad promedio 60 km/hs”.

Pronóstico para este jueves 20 de noviembre

Para este jueves, el pronóstico indica nubosidad variable, ascenso de temperatura y vientos moderados del sudeste. Se espera Zonda en precordillera y Malargüe y tormentas hacia la noche, con un escenario inestable en cordillera acompañado de precipitaciones.

Así estará el viernes 21 de noviembre

El viernes se presentará con nubosidad variable, descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En cordillera, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C.

Qué muestra el radar meteorológico: ¿en qué zonas de Mendoza podría llover?

El radar de Contingencias Climáticas exhibe varias celdas de tormenta formándose en distintos sectores de la provincia. Los radares funcionan mediante microondas que detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura, y representan la intensidad por colores: