Dan marcha atrás con el cierre del Paso Cristo Redentor

Las autoridades informaron que el corredor internacional permanecerá abierto este viernes, luego de que se disipara el frente de inestabilidad en alta montaña. El paso a Chile continuará habilitado para todo tipo de vehículos.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Mendoza y Chile, finalmente permanecerá habilitado durante toda la jornada de este viernes. La decisión se tomó tras constatar que el frente de mal tiempo previsto en la cordillera no se desarrolló con la intensidad esperada.

En un primer momento, se había anunciado un cierre preventivo desde las 16 horas, con corte en Uspallata a partir de las 14. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejoraron y las autoridades resolvieron mantener el tránsito abierto en ambos sentidos.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el viernes se presentará estable, sin precipitaciones en alta montaña. Para el sábado se espera cielo despejado, mientras que el domingo podría registrarse nubosidad y vientos moderados, aunque sin riesgo de nevadas.

La noticia trae alivio a transportistas y turistas que habían reprogramado viajes ante la posibilidad de un corte prolongado. El Cristo Redentor es un corredor vital para el comercio regional y cada cierre impacta en la logística de carga y en el flujo turístico hacia Chile.

Además, se confirmó que el Paso Pehuenche continuará habilitado de 8 a 19 horas para todo tipo de vehículos. En tanto, la Ruta Nacional 145 se mantiene transitable con precaución debido a trabajos de reparación en la calzada.

Las autoridades recomendaron igualmente circular con cuidado, ya que las condiciones en alta montaña pueden variar rápidamente. La vigilancia se mantendrá activa durante el fin de semana para evaluar cualquier cambio en el clima que obligue a nuevas medidas.