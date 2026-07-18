Curso gratuito sobre limpieza y mantenimiento hotelero en Mendoza: dónde es y cómo inscribirse

La iniciativa gratuita permitirá incorporar herramientas clave para el trabajo de limpieza y mantenimiento hotelero. Es con cupos limitados y las inscripciones ya están abiertas.

La Municipalidad de Godoy Cruz, junto a UTHGRA y la Dirección General de Escuelas (DGE), dictará una capacitación gratuita sobre buenas prácticas de housekeeping, orientada a mejorar la seguridad y la organización en las tareas de limpieza y mantenimiento hotelero.

Durante el encuentro, los participantes recibirán herramientas vinculadas a la ergonomía y la biomecánica del movimiento, con el objetivo de prevenir lesiones, optimizar las posturas durante el trabajo y promover ambientes laborales más seguros y saludables.

Quiénes pueden participar

La capacitación está dirigida a:

Trabajadores de los sectores hotelero y gastronómico.

de los sectores hotelero y gastronómico. Docentes.

Estudiantes de escuelas técnicas.

de escuelas técnicas. Público en general.

Dónde y cuándo es

La jornada se desarrollará el miércoles 29 de julio, de 9 a 12 horas, en la Biblioteca+Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Antonio Tomba 54, en Godoy Cruz.

Cómo inscribirse

La actividad es gratuita, pero cuenta con cupos limitados, por lo que los interesados deberán completar una preinscripción online.

Una vez finalizado ese trámite, las personas seleccionadas recibirán un mensaje por WhatsApp con las instrucciones para completar la inscripción definitiva.

Para inscribirse es necesario ser mayor de 18 años y tener domicilio en Godoy Cruz.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a los teléfonos 4429360/61 o por WhatsApp al 261 306-4922.