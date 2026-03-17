Curso gratis en Mendoza para aprender Lengua de Señas Argentina: cuándo es, dónde se dicta y cómo participar

La capacitación es abierta a todo público, se dictará en dos encuentros presenciales y apunta a brindar herramientas básicas para mejorar la comunicación y promover la inclusión. Al finalizar, entregarán certificado de asistencia.

La Ciudad de Mendoza abrió la inscripción para un curso introductorio de Lengua de Señas Argentina (LSA), una iniciativa que apunta a generar espacios más accesibles y a fortalecer la inclusión de personas sordas en la comunidad.

El curso está pensado para todo público, sin necesidad de conocimientos previos.

La idea es que quienes participen puedan incorporar nociones básicas de la Lengua de Señas Argentina y empezar a comunicarse de manera simple en distintos contextos cotidianos.

¿Qué vas a aprender?

Durante las jornadas se trabajarán contenidos introductorios como el abecedario, saludos y fórmulas de cortesía, números, referencias temporales y vocabulario vinculado a la familia, entre otros temas. Además, se abordarán aspectos socioculturales de la comunidad, fundamentales para comprender su identidad y su forma de comunicación.

La Lengua de Señas Argentina es el idioma natural de las personas con discapacidad auditiva y cumple un rol clave en el acceso a derechos básicos como la información, la educación y la participación social. En ese sentido, desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de propuestas para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad lingüística.

¿Dónde, cuándo es y cómo inscribirte?

La capacitación se realizará de manera presencial en dos encuentros:

El lunes 30 de marzo

El lunes 6 de abril

En el horario de 9.30 a 11 horas.

Las clases tendrán lugar en el NIDO del barrio Flores Olivares, ubicado en calle Aldo Giordano s/n.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera presencial en el NIDO o comunicarse vía WhatsApp al 261 5658720.

Al finalizar el curso, se entregará un certificado de asistencia.