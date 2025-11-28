¡Cuidado! el sábado por la noche el centro estará cortado

La Maratón Nocturna modificará la circulación con interrupciones totales e intermitentes en arterias clave del microcentro.

Este sábado por la noche, la Ciudad de Mendoza será escenario de la Maratón Nocturna, un evento que reunirá a miles de corredores y que implicará un amplio operativo de tránsito. Las autoridades confirmaron que habrá cortes de calles totales e intermitentes, lo que afectará la circulación en el centro durante varias horas.

Los cortes totales se aplicarán en arterias estratégicas mientras dure el paso de los participantes, mientras que los cortes intermitentes permitirán habilitaciones parciales según el avance de la carrera. El circuito atravesará puntos emblemáticos del microcentro, lo que exige un despliegue especial de seguridad y control vehicular.

Entre las calles que estarán restringidas se destacan San Martín, Colón, Mitre y alrededores de la Plaza Independencia, zonas que concentrarán la mayor cantidad de interrupciones. El operativo comenzará en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche, coincidiendo con la largada y el desarrollo de la competencia.

La Maratón Nocturna de Mendoza se ha consolidado como una de las actividades deportivas más convocantes de la provincia, atrayendo tanto a corredores profesionales como a aficionados. Su recorrido por el corazón de la ciudad convierte al evento en una verdadera fiesta urbana, aunque también implica ajustes en la movilidad cotidiana.

Las autoridades de tránsito recomendaron evitar el uso de vehículos particulares en el centro durante la tarde y noche del sábado. En su lugar, se sugiere optar por transporte público, bicicleta o traslados a pie, especialmente para quienes deseen asistir como público y acompañar a los corredores.

Comercios y restaurantes de la zona permanecerán abiertos, pero el acceso será más limitado debido a las restricciones. Por eso, se aconseja a clientes y turistas planificar con tiempo sus visitas y respetar las indicaciones de la policía y personal de tránsito para evitar inconvenientes.