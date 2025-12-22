Cuenta regresiva para la reapertura de calle Sarmiento tras seis meses de obras

Con una inversión que supera los $1.000 millones, la remodelación de la arteria mendocina entra en su etapa final. Empresarios gastronómicos esperan que la modernización impulse la recuperación económica tras meses de caída en la facturación.

Las obras de calle Sarmiento en la Ciudad de Mendoza están próximas a concluir y ya tienen fecha oficial de reapertura. Tras seis meses de trabajos, la arteria se prepara para recuperar su movimiento habitual y consolidarse como el nuevo polo gastronómico de referencia en la capital provincial.

De acuerdo a fuentes municipales, la inauguración está prevista para la segunda quincena de enero de 2026, mientras que los empresarios de la zona estiman que en la primera semana del año se completará el adoquinado de la calzada y en la siguiente los trabajos sobre las veredas. La primera cuadra, entre Belgrano y Perú, ya fue habilitada parcialmente y muestra los avances de la remodelación.

El proyecto, que demandó una inversión superior a los $1.000 millones, incluyó colocación de adoquines, nivelación integral, unificación de veredas, nuevas acequias, bolardos, arbolado, alumbrado público con tecnología LED y renovación de equipamiento urbano.

Los trabajos comenzaron el 7 de julio con un plazo inicial de cinco meses, pero se extendieron debido a complicaciones técnicas. El mal estado de cañerías de agua y cloacas obligó a la empresa Aysam a intervenir, generando retrasos. También se realizaron mejoras en conexiones de gas y electricidad, lo que prolongó la ejecución.

El impacto económico fue fuerte para los restaurantes de la zona. Según Federico Ardito, propietario de la pizzería Bigalia, la ocupación cayó un 20% en promedio y algunos locales debieron reducir personal hasta en un 40%. “Los primeros meses fueron muy difíciles, pero con la apertura parcial ya se nota un leve repunte”, explicó.

Matías Fraga, responsable de Azuca Restauración, reconoció que la obra afectó la operativa diaria de Azafrán, uno de los restaurantes más premiados de Mendoza. “Era una remodelación necesaria, la calle estaba deteriorada y no se podía transitar con comodidad. Nos hubiese gustado que fuera más rápida, pero entendemos que era imprescindible”, señaló.

Con la mirada puesta en febrero y marzo, los empresarios esperan que la reapertura definitiva de calle Sarmiento marque el inicio de una nueva etapa.