Cuenta regresiva para el arribo de Milei a Mendoza

El presidente junto a su comitiva visitará la provincia en el marco del denominado “Tour de la Gratitud” que está realizando por distintos lugares del país.

La provincia de Mendoza se prepara para unas semanas políticas intensas, marcadas por la cercanía de las elecciones municipales en seis departamentos. El escenario local se convierte en un punto de interés nacional, ya que será el primer test territorial para el oficialismo tras los resultados de octubre pasado.

En este contexto, se confirmó que el presidente Javier Milei desembarcará en territorio mendocino el 18 de febrero, apenas cuatro días antes de los comicios. La visita se inscribe dentro de la gira denominada “Tour de la Gratitud”, que ya tuvo paradas en provincias como Córdoba y Buenos Aires.

El itinerario previsto incluye un caravanazo por distintos puntos estratégicos de la provincia, con la posibilidad de que Maipú sea uno de los lugares centrales de la jornada. La elección de este municipio responde a su relevancia política y demográfica, además de ser un bastión gobernado por el peronismo.

Los departamentos de Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael renovarán concejales el próximo 22 de febrero, en elecciones desdobladas que concentran la atención de las fuerzas políticas. La estrategia oficialista busca consolidar la alianza entre La Libertad Avanza (LLA), el PRO y el gobierno provincial de Alfredo Cornejo.

La presencia de Milei no será en soledad. Desde la Casa Rosada ya se había confirmado la llegada de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien acompañará las actividades en la semana previa a los comicios. El desembarco de figuras nacionales apunta a reforzar la visibilidad de la alianza oficialista en un momento clave.

Fuentes cercanas al gobernador Cornejo remarcaron que la visita presidencial forma parte de una estrategia más amplia, “La llegada de Milei busca reafirmar compromisos políticos y estratégicos con Mendoza”, señalaron desde su entorno, en referencia a la construcción de alianzas hacia futuros escenarios electorales.

La expectativa política estará puesta en el impacto que pueda tener la presencia del presidente en la definición de los votantes. Aunque desde la Casa Rosada insisten en que el objetivo no es únicamente proselitista, la visita se interpreta como un gesto de respaldo al oficialismo mendocino y como un paso más en la consolidación de alianzas de cara a 2027.