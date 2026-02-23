Mendoza: cuatro trabajadores se intoxicaron con monóxido de carbono en un pozo en pleno centro

Cuatro hombres se intoxicaron con monóxido de carbono cuando trabajan en un pozo a cuatro metros de profundidad. Fueron rescatados y uno de ellos fue trasladado en grave estado al Hospital central.

Un grave episodio ocurrió este viernes al mediodía en la Ciudad de Mendoza, donde cuatro trabajadores se intoxicaron con monóxido de carbono mientras realizaban tareas en un pozo de cuatro metros de profundidad. Uno de ellos fue trasladado en estado crítico al Hospital Central, mientras que los otros operarios fueron derivados a distintos centros asistenciales. El hecho generó un fuerte operativo de rescate en pleno microcentro.

La emergencia se registró cerca de las 13:15 en la intersección de 25 de Mayo y General Paz, a la altura del hotel Urbana Suites, cuando un llamado al 911 alertó sobre personas descompensadas en el interior de un pozo ubicado en la vía pública.

En un primer momento, trascendió que un empleado municipal habría caído accidentalmente a un hueco con posible acumulación de gas. Sin embargo, con el correr de las horas esa versión fue descartada. Las fuentes oficiales confirmaron que cuatro hombres estaban trabajando en un espacio subterráneo de aproximadamente cuatro metros de profundidad cuando comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.

De acuerdo con la información preliminar, el motor de una máquina que utilizaban en el subsuelo habría emanado monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede provocar pérdida de conocimiento en pocos minutos en ambientes cerrados o con ventilación insuficiente.

En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, personal de Defensa Civil Capital y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que desplegaron un importante operativo en una de las zonas más transitadas del microcentro.

Según indicaron fuentes sanitarias, uno de los trabajadores fue rescatado en estado crítico y trasladado de urgencia al Hospital Central. Los otros tres fueron derivados al Hospital Lagomaggiore y al Hospital Santa Isabel de Hungría para su evaluación y tratamiento.

Testigos relataron que se escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del pozo y que en cuestión de minutos la cuadra se llenó de móviles policiales, camiones de bomberos y ambulancias, generando cortes parciales de tránsito.