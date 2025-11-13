Cuatro de cada diez familias argentinas gastan sus ahorros para poder vivir

La última Encuesta Permanente de Hogares revela que el 40% de los hogares utiliza sus ahorros para afrontar gastos cotidianos. Crece el endeudamiento y el número de familias que, aun con trabajo, no llegan a fin de mes.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), traza una radiografía preocupante sobre la economía familiar en la Argentina: cuatro de cada diez hogares están gastando sus ahorros para poder vivir.

El relevamiento, complementado con estudios de universidades y organismos locales, muestra que el 40% de las familias recurre a los fondos guardados para afrontar los gastos diarios: comida, transporte, escuela y otros consumos básicos.

Un fenómeno que atraviesa todos los niveles sociales

Si bien el uso de ahorros se da en todos los sectores, el informe detalla que a menor nivel de ingresos, mayor es la necesidad de usarlos. Entre los hogares de ingresos altos, el 37,1% declaró estar utilizando sus ahorros; entre los medios, el 40,6%; y en los bajos, el 42,8%.

Esto significa que incluso familias con empleo y salarios formales no logran cubrir sus necesidades con los ingresos mensuales. Según el INDEC, el 82% de los hogares cuenta con ingresos laborales, frente al 78,3% registrado en 2003. Sin embargo, esa mejora en la formalidad no se traduce en un mayor poder adquisitivo.