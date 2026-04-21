Cuánto sale el auto 0 km que el regalaron a la Reina Nacional de la Vendimia 2026

La soberana Azul Antolínez recibió un Chevrolet Onix como parte de una tradición mendocina que se mantiene vigente en cada edición de la fiesta.

En el marco de la Vendimia 2026, la Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, recibió un auto 0 km como parte de uno de los premios más emblemáticos de la celebración. Se trata de un Chevrolet Onix, un modelo que se suma a la histórica tradición mendocina de obsequiar un vehículo a la soberana tras su coronación.

La entrega del auto 0 km a la Reina de la Vendimia se realizó en un acto oficial con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector privado. El vehículo fue gestionado en conjunto por Telekino y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en articulación con el Gobierno de Mendoza.

El evento tuvo lugar en una reconocida concesionaria de la provincia y contó con la presencia de funcionarios como el subsecretario de Cultura, además de autoridades del organismo de juegos y representantes de la empresa que hizo posible el obsequio.

Qué auto recibió la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y cuánto sale

El vehículo entregado a la soberana es un Chevrolet Onix 1.0 MT, color blanco, uno de los modelos más elegidos del mercado argentino por su rendimiento y versatilidad.

Este modelo forma parte de la gama de entrada del Onix, equipado con motor 1.0 y caja manual de cinco velocidades, características que lo convierten en una opción funcional tanto para el uso cotidiano como para actividades laborales.

De acuerdo a los valores oficiales vigentes en abril de 2026, el precio del Chevrolet Onix en su versión base ronda los $31.505.900, mientras que las versiones más equipadas pueden superar los $38 millones.

Durante la entrega, la soberana expresó su agradecimiento y destacó el valor simbólico del obsequio. Señaló que el vehículo será una herramienta clave para cumplir con sus actividades oficiales a lo largo del año.

Además, remarcó que para muchas reinas este tipo de premios representa la posibilidad de acceder a su primer vehículo, lo que le otorga un significado aún más especial.