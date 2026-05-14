Cuánto sale comprar la camiseta de la Selección Argentina a menos de un mes del Mundial

La fiebre mundialista ya se siente en Mendoza y crecen las consultas por camisetas, camperas y conjuntos de la Scaloneta. Los precios varían entre la indumentaria oficial y las versiones alternativas.

A menos de un mes del inicio del Mundial, la pasión por la Selección Argentina comenzó a reflejarse en los comercios deportivos de Mendoza. Con la expectativa en aumento, cada vez más hinchas buscan vestirse con los colores albicelestes y averiguan precios de camisetas, conjuntos y camperas oficiales para ver los partidos.

Actualmente, la camiseta oficial de la Selección Argentina tiene un valor que ronda los $130 mil pesos, aunque algunos modelos de jugador pueden alcanzar cifras cercanas a los $150 mil pesos. En paralelo, las versiones no oficiales o sin licencia se consiguen desde los $13 mil pesos, dependiendo de la calidad y el diseño.

La demanda crece con la llegada del Mundial

Comerciantes del rubro deportivo aseguraron que en las últimas semanas aumentaron considerablemente las consultas por indumentaria vinculada al seleccionado nacional, especialmente prendas de abrigo debido a que el torneo coincidirá con la temporada invernal.

Además de las camisetas, muchos clientes buscan camperas, buzos y conjuntos deportivos para acompañar la fiebre mundialista.

Según explicaron desde los locales, la mayoría de los compradores aprovecha promociones, cuotas sin interés y eventos comerciales como el Hot Sale para anticiparse a las compras antes del comienzo del certamen.

Cuánto sale la ropa oficial de la Selección Argentina

La ropa oficial de la Selección argentina la vende Adidas y tiene precios bastante altos para los consumidores argentinos. Estos son los precios_

Camiseta oficial hincha : desde $130.000

: desde Camiseta versión jugador : entre $130.000 y $150.000

: entre Conjunto oficial de pantalón y buzo : alrededor de $230.000

: alrededor de Campera de abrigo oficial : cerca de $300.000 a $330.000

: cerca de Buzos y camperas deportivas: desde $150.000

En muchos comercios también ofrecen financiación de hasta seis cuotas sin interés en compras superiores a determinados montos.

La opción económica: camisetas no oficiales desde $13 mil

Frente a los elevados valores de la ropa oficial, muchos fanáticos optan por alternativas más accesibles. Las camisetas no oficiales pueden conseguirse desde los $13 mil pesos para niños, mientras que modelos de mejor calidad rondan los $35 mil pesos.

En tanto, los conjuntos deportivos alternativos arrancan desde los $25 mil pesos, aunque algunos diseños más elaborados llegan a los $48 mil pesos. Esta diferencia de precios lleva a muchos consumidores a resignar calidad o licencias oficiales para poder sumarse al clima mundialista sin afectar tanto el bolsillo.