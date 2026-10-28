¿Cuánto dura este “respiro” sin lluvias?

Este miércoles por primera vez en días, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta por tormentas en la provincia pero está ventana ¿hasta cuándo?

Después de varios días con lluvias persistentes y fuertes tormentas por sectores, este miércoles hay un “respiro” en la provincia con un día soleado y con una temperatura digna de la primavera y sobre todo sin alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas, pero lo que todos nos preguntamos ¿cuánto dura?

¿Cuánto dura esta ventana soleada?

Está ventana soleada durará, al menos hasta el jueves, el viernes ya retornan las lluvias a la provincia.

¿Cómo estará este miércoles 28-10-2026?

Este miércoles estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Jueves 29-10-2026

Algo nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera hacia la noche.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Viernes 30-10-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Sábado 31-10-2026

Parcial nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Domingo 01-11-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche. Tormentas en el sur provincial durante la tarde. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Lunes 02-11-2026

El lunes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas aisladas.

Máxima: 28°C | Mínima: 12°C