¿Cuándo vuelve a llover en Mendoza?

Mendoza tendrá días calurosos, con máximas de hasta 31°C, pero el pronóstico anticipa tormentas hacia el fin de semana y un descenso de la temperatura para el lunes. Cómo estará el tiempo día por día.

Mendoza tendrá jornadas cálidas, con máximas que llegarán a los 31°, pero también habrá tormentas hacia el fin de semana. El pronóstico anticipa precipitaciones en distintos sectores de la provincia y un descenso de la temperatura para el lunes.

Para este jueves 29 de octubre, el pronóstico indica una jornada algo nublada, con un leve ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Hacia la noche se esperan precipitaciones en la cordillera.

La temperatura máxima llegará a los 28°C, mientras que la mínima será de 13°C.

¿El viernes vuelven las tormentas?

El viernes 30 de octubre continuará el ascenso de la temperatura, en una jornada con nubosidad variable y vientos leves del sudeste.

La máxima alcanzará los 31°C y la mínima se ubicará en 13°C. Además, se esperan tormentas hacia la noche y precipitaciones en la cordillera.

¿Cómo estará este jueves 29-10-2026?

Algo nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera hacia la noche.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Viernes 30-10-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Sábado 31-10-2026

Parcial nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Domingo 01-11-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche. Tormentas en el sur provincial durante la tarde. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Lunes 02-11-2026

Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Martes 03-11-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C