¿Cuándo sube la temperatura en Mendoza?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de este miércoles se incrementará la temperatura, sobre todo las mínimas. En tanto, la máxima puede llegar a los 17 el miércoles.
Continúa en Mendoza las mañanas gélidas con temperaturas bajo cero. Estás irán mejorando durante la semana hasta que las mínimas retornen a números positivos y la máxima alcance los 17 grados para el miércoles.
¿Cómo estará este martes 07-07-2026?
Este martes habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 13°C | Mínima: -1°C
Miércoles 08-07-2026
El miércoles estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera en la zona sur .
Máxima: 17°C | Mínima: 2°C
Jueves 09-07-2026
El jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 15°C | Mínima: 5°C
Viernes 10-07-2026
Mayormente nublado y frío, descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. y Malargue
Máxima: 12°C | Mínima: 4°C
Sábado 11-07-2026
Mayormente nublado y frío, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.
Máxima: 13°C | Mínima: 3°C