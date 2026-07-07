¿Cuándo sube la temperatura en Mendoza?

Continúa en Mendoza las mañanas gélidas con temperaturas bajo cero. Estás irán mejorando durante la semana hasta que las mínimas retornen a números positivos y la máxima alcance los 17 grados para el miércoles.

¿Cómo estará este martes 07-07-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: -1°C