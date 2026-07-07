¿Cuándo sube la temperatura en Mendoza?

¿Cuándo sube la temperatura en Mendoza?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de este miércoles se incrementará la temperatura, sobre todo las mínimas. En tanto, la máxima puede llegar a los 17 el miércoles.

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Redacción ElNueve.com

Continúa en Mendoza las mañanas gélidas con temperaturas bajo cero. Estás irán mejorando durante la semana hasta que las mínimas retornen a números positivos y la máxima alcance los 17 grados para el miércoles.

¿Cómo estará este martes 07-07-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: -1°C

Miércoles 08-07-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera en la zona sur .

Máxima: 17°C | Mínima: 2°C

Jueves 09-07-2026

El jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Viernes 10-07-2026

Mayormente nublado y frío, descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. y Malargue

Máxima: 12°C | Mínima: 4°C

Sábado 11-07-2026

Mayormente nublado y frío, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 3°C

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