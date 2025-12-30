Se larga la lluvia en el Gran Mendoza ¿hay posibilidad de granizo?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre tormentas fuertes con la posibilidad de granizo en varios sectores de la provincia. El radar de Contingencias Climáticas señala que ya se está generando la tormenta.

El Servicio Meteorlógico Nacional (SMN) alertó a Mendoza con una Alerta Amarilla sobre tormentas con la posibilidad de granizo. Si bien estaban proyectadas para la tarde noche, comenzó a llover con fuerza en varios puntos de la provincia.

Los focos de la tormenta están en el norte del Gran Mendoza, en el Valle de Uco y en el Sur provincial. En esas zonas se ve una precipitación media tirando a alta.

El foco de tormenta está en el Oeste del Gran Mendoza y se extiende por toda el área.

¿Qué dice el Radar del Servicio Meteorológico Nacional?

Los radares meteorológicos, mediante microondas, detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura.

Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores:

El verde indica baja precipitación

El amarillo precipitación media

El rojo alta precipitación.

La turbulencia se representa con el color magenta, y esas zonas, al igual que las tormentas, siempre se deben evitar.

De esta manera, en el oeste está produciéndose una tormenta que podría incluir granizo.

¿Cómo se desarrollaría la tormenta?

Según Defensa Civil la tormenta comenzaría en el Oeste del Gran Mendoza, luego se desplazaría al Gran Mendoza, para luego pasar por el Este y Sur de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas y posible granizo?

La Alerta señala que la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará este martes 30-12-2025?