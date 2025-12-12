¿Cuándo puede volver a llover?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado podría volver a llover. Además, el domingo bajaría la temperatura unos 10 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana podría volver a llover en la provincia. Para este viernes se espera una jornada calurosa y con Zonda en el Sur de la provincia.

En referencia al viento caliente, el SMN señaló que la zona baja de Malargüe será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿Cómo estará este viernes 12-12-2025?

Este viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 34°C | Mínima: 17°C

¿Qué pasa el sábado 13-12-2025?

El sábado estará caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Domingo 14-12-2025

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 18°C

Lunes 15-12-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 12°C

Martes 16-12-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C