¿Cuándo puede caer una tormenta este viernes?

Contingencias Climáticas Mendoza informó que este viernes puede haber tormentas en la provincia. Se podrían dar, puntualmente, por la noche.

El departamento de Contingencias Climáticas señaló que este viernes pueden generarse tormentas en la provincia. Las mismas podrían ser por la noche y en varios puntos de la provincia.

¿Cómo estará este viernes 10-04-2026?

Este viernes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, tormentas hacia la noche, vientos moderados del este. Precipitaciones en cordillera hacia la noche

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Sábado 11-04-2026

Este sábado habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en la mañana, mejorando por la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

Domingo 12-04-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, tormentas afectando el sur provincial, vientos leves del sudeste. Cordillera: Inestable el sur provincial.

Máxima: 28°C | Mínima: 12°C

Lunes 13-04-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Cordillera: Inestable el sur provincial.

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

Martes 14-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C