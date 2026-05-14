¿Cuándo llegan las lluvias y los días muy fríos?

El descenso de temperatura llegará el fin de semana a Mendoza, con posibles lluvias y mínimas de hasta 4°C entre domingo y lunes.
Tras varios días con temperaturas agradables en Mendoza, el pronóstico anticipa un cambio marcado en las condiciones del tiempo para el fin de semana, con descenso térmico, posibles precipitaciones y mañanas muy frías.
Jueves 14-05-2026
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 19°C | Mínima: 7°C
Viernes 15-05-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Desmejorando en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 7°C