¿Cuándo llegan las lluvias y los días muy fríos?

¿Cuándo llegan las lluvias y los días muy fríos?

Mendoza

El descenso de temperatura llegará el fin de semana a Mendoza, con posibles lluvias y mínimas de hasta 4°C entre domingo y lunes.

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Redacción ElNueve.com
Tras varios días con temperaturas agradables en Mendoza, el pronóstico anticipa un cambio marcado en las condiciones del tiempo para el fin de semana, con descenso térmico, posibles precipitaciones y mañanas muy frías.

Este jueves 14 de mayo se presentará con cielo algo nublado y descenso de la temperatura. Según el reporte meteorológico, la máxima llegará a los 19°C y la mínima será de 7°C, con vientos leves del sudeste y poca nubosidad en cordillera.

Para el viernes 15 de mayo se espera un leve repunte térmico. La jornada tendrá nubosidad variable, vientos leves del noreste y una máxima de 22°C. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar en la zona cordillerana, anticipando el ingreso de un frente frío.

¿Llueve el finde?

El cambio más importante llegará entre el sábado y el domingo. El sábado la temperatura máxima caerá abruptamente hasta los 12°C, mientras que la mínima será de 7°C. Para el domingo se espera una de las jornadas más frías de la semana, con apenas 12°C de máxima y una mínima de 4°C.

Además del fuerte descenso térmico, el fin de semana podría traer precipitaciones aisladas asociadas al ingreso del aire frío, especialmente entre la noche del sábado y el domingo.

Las condiciones frescas continuarán durante el inicio de la próxima semana. El lunes volverá a registrarse una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, mientras que el martes y miércoles las temperaturas seguirán bajas, aunque con un leve repunte gradual.

De esta manera, el período más frío se concentrará entre el domingo y el lunes, cuando las mínimas tocarán los 4°C y las máximas no superarán los 14°C.

Jueves 14-05-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Viernes 15-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Desmejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

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