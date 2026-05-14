¿Cuándo llegan las lluvias y los días muy fríos?

Este jueves 14 de mayo se presentará con cielo algo nublado y descenso de la temperatura. Según el reporte meteorológico, la máxima llegará a los 19°C y la mínima será de 7°C, con vientos leves del sudeste y poca nubosidad en cordillera.

Para el viernes 15 de mayo se espera un leve repunte térmico. La jornada tendrá nubosidad variable, vientos leves del noreste y una máxima de 22°C. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar en la zona cordillerana, anticipando el ingreso de un frente frío.

¿Llueve el finde?

El cambio más importante llegará entre el sábado y el domingo. El sábado la temperatura máxima caerá abruptamente hasta los 12°C, mientras que la mínima será de 7°C. Para el domingo se espera una de las jornadas más frías de la semana, con apenas 12°C de máxima y una mínima de 4°C.

Además del fuerte descenso térmico, el fin de semana podría traer precipitaciones aisladas asociadas al ingreso del aire frío, especialmente entre la noche del sábado y el domingo.

Las condiciones frescas continuarán durante el inicio de la próxima semana. El lunes volverá a registrarse una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, mientras que el martes y miércoles las temperaturas seguirán bajas, aunque con un leve repunte gradual.

De esta manera, el período más frío se concentrará entre el domingo y el lunes, cuando las mínimas tocarán los 4°C y las máximas no superarán los 14°C.