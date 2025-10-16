¿Cuándo llega la máxima de 32 grados?

Luego del viento Zonda de este miércoles, bajó algo la temperatura y para este jueves la máxima rondará los 27 grados. El fin de semana se espera que suba hasta los 32.

El viento Zonda ya dejó su huella en la provincia y ahora bajó la temperatura que llegó a los 33 grados a valores cercanos a los 27. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que volverá a subir y para el fin de semana se espera que vuelva a rondar los 32 grados.

¿Cómo estará este jueves 16-10-2025?

El jueves estará algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 13°C

Viernes 17-10-2025

El viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C

Sábado 18-10-2025

El sábado estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Domingo 19-10-2025

Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 13°C

Lunes 20-10-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera

Máxima: 32°C | Mínima: 14°C