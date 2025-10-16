¿Cuándo llega la máxima de 32 grados?

¿Cuándo llega la máxima de 32 grados?

#Pronóstico

Luego del viento Zonda de este miércoles, bajó algo la temperatura y para este jueves la máxima rondará los 27 grados. El fin de semana se espera que suba hasta los 32.

usuario
Redacción ElNueve.com

El viento Zonda ya dejó su huella en la provincia y ahora bajó la temperatura que llegó a los 33 grados a valores cercanos a los 27. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que volverá a subir y para el fin de semana se espera que vuelva a rondar los 32 grados.

¿Cómo estará este jueves 16-10-2025?

El jueves estará algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 13°C

Viernes 17-10-2025

El viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C

Sábado 18-10-2025

El sábado estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Domingo 19-10-2025

Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 13°C

Lunes 20-10-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera

Máxima: 32°C | Mínima: 14°C