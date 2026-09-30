¿Cuándo llega el Zonda?

Está jornada registrará un leve descenso de la temperatura. El viernes se espera viento caliente en precordillera y sectores del llano.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este miércoles la provincia vivirá una jornada con un leve descenso de la temperatura a la espera del viernes, día en el que soplaría viento Zonda en precordillera y sectores del llano.

¿Cómo estará este miércoles 30-09-2026?

Este miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales en Valle de Uco (-2.5 a 0.5°C) y oasis norte – este (Perdriel: -1°C, Junín: 3°C, Los Campamentos: 1.5°C). San Rafael y G. Alvear: -1.5°C a -2.5°C.Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

¿Qué pasa este jueves 01-10-2026?

Este jueves habrá nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Viernes 02-10-2026

El viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Inestable hacia la noche con tormentas.

Máxima: 30°C | Mínima: 9°C

Sábado 03-10-2026

El sábado estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Domingo 04-10-2026

Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C