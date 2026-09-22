¿Cuándo llega el viento Zonda?

Contingencias Climáticas señaló que este jueves podría soplar viento Zonda. La máxima ascendería a los 30 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas señaló que se viene un día marcado por el viento Zonda. Se trata del jueves, día en que la temperatura podría llegar hasta los 30 grados centígrados.

¿Cómo estará este martes 22-09-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

Miércoles 23-09-2026

El miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 9°C

Jueves 24-09-2026

El jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en precordillera y en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 10°C

Viernes 25-09-2026

El viernes estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Sábado 26-09-2026

El sábado estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C