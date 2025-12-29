¿Cuándo cobran los estatales? el Gobierno confirmó cuándo será el pago de haberes

Los salarios de los empleados se depositará justo antes de las celebraciones de fin de año.

El Gobierno de Mendoza anunció oficialmente la fecha en la que se acreditarán los salarios correspondientes al cierre de 2025 para los empleados públicos provinciales. Según la comunicación oficial, los haberes estarán disponibles el martes 30 de diciembre, último día hábil del mes.

El anuncio fue realizado a través de las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales, con el objetivo de dar previsibilidad a los trabajadores estatales en el cierre del año. La medida garantiza que los salarios estén acreditados antes de las celebraciones de fin de año y del asueto administrativo previsto para el miércoles 31 de diciembre.

Ese día no habrá actividad en las dependencias provinciales ni nacionales, por lo que el depósito anticipado busca evitar inconvenientes en el acceso a los haberes.

Mañana martes 30 de diciembre estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/xfexxyfK47 — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) December 29, 2025

Con este depósito, el Gobierno provincial completa el calendario de pagos de 2025 y asegura que los estatales mendocinos puedan cerrar el año con mayor tranquilidad económica. La decisión también se enmarca en un escenario nacional donde los salarios de la administración pública han sido eje de debate, tanto por los ajustes aplicados como por los reclamos sindicales que apuntan a mantener el poder de compra frente a la inflación.