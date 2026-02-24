Cuándo cambian los horarios de los colectivos en Mendoza: dónde ver las nuevas frecuencias y recorridos

Con el inicio de las clases, el transporte público de Mendoza modifica los horarios y aumentan las frecuencias que se disminuyeron durante el verano. Un hecho que generó el reclamo de los usuarios.

Con el inicio del ciclo lectivo, el transporte público en Mendoza actualiza su esquema de circulación. Desde este miércoles 25 de febrero comienzan a regir los horarios de invierno 2026, lo que implica un aumento aproximado del 20% en la frecuencia de los colectivos del Gran Mendoza, luego de la reducción aplicada durante el receso de verano.

Como ocurre cada año, la Subsecretaría de Transporte de Mendoza implementa durante enero y febrero un cronograma especial por vacaciones, con una reducción cercana al 20% en las frecuencias de los días hábiles.

Sin embargo, este esquema generó malestar entre pasajeros que continuaron utilizando el servicio en verano, especialmente trabajadores que denunciaron esperas excesivas, en algunos casos superiores a dos horas.

Desde las empresas de transporte explicaron que la disminución estival se debe a la baja en la demanda propia de la temporada. Con la vuelta a clases, el flujo de pasajeros aumenta considerablemente y obliga a restablecer los horarios habituales.

Desde cuándo rigen los nuevos horarios de los colectivos en Mendoza

Según informaron desde la empresa El Cacique, el nuevo esquema comienza a aplicarse este miércoles 25 de febrero. A partir de esa fecha, las unidades circularán con las frecuencias de invierno 2026, reforzando el servicio en las principales líneas del Gran Mendoza.

El cambio impacta directamente en miles de usuarios que utilizan a diario el sistema MendoTran para trasladarse a escuelas, universidades y lugares de trabajo.

Cómo consultar los horarios actualizados de los colectivos en Mendoza

Para evitar inconvenientes, desde Transporte recomiendan verificar los nuevos horarios y recorridos a través de la aplicación oficial MendoTran “Cuándo Subo”, donde ya figuran las frecuencias actualizadas.

También se puede consultar información en los sitios web y canales oficiales de las distintas empresas que operan en el sistema: