La mujer de 54 años quedó formalmente acusada por el asesinato del hombre de 37, ocurrido durante una discusión en una vivienda del barrio 9 de Julio, en El Challao.

La investigación por el crimen de Marcelo Rodrigo López, ocurrido el jueves por la noche en Las Heras, tuvo un avance este viernes: la mujer detenida por el hecho fue imputada por homicidio simple. Se trata de María Estela Solís Torres, de 54 años, quien está acusada de haber atacado con un arma blanca al hombre de 37 años durante una discusión.

La imputación fue dispuesta por el fiscal Oscar Malla, de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que quedó a cargo de la causa desde el primer momento.

Cómo fue el crimen en el barrio 9 de Julio

El hecho ocurrió alrededor de las 20.40 del jueves en la manzana B, casa 10, del barrio 9 de Julio, en El Challao. Según las primeras averiguaciones, López le alquilaba una habitación a Solís Torres y los investigadores analizaban si ambos también compartían otros espacios de la vivienda.

Esa noche, el hombre habría estado en el inmueble junto a su pareja y dos chicos, de 8 y 6 años. Por motivos que todavía se investigan, se habría iniciado una discusión entre López y la mujer que terminó de manera violenta.

De acuerdo con los testimonios aportados a los primeros efectivos que llegaron al lugar, Solís Torres habría atacado al hombre con un cuchillo y le habría provocado una herida punzante. Después del ataque, habría escondido el arma blanca dentro de un lavarropas.

López fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Lagomaggiore, pero la gravedad de la lesión impidió que pudieran salvarle la vida. Murió minutos antes de las 21.

Detuvieron a la sospechosa antes de que intentaran lincharla

La mujer fue localizada y detenida poco después del ataque. Su aprehensión se produjo antes de que algunos vecinos de la zona intentaran agredirla, según la información inicial del caso.

Luego fue trasladada a la Subcomisaría Iriarte y quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.