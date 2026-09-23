Crimen del nene de 7 años Las Heras: atraparon a otros tres sospechosos del tiroteo

La Policía avanzó con nuevas detenciones en la investigación por la muerte del niño Leonel Ortiz, baleado durante un ataque ocurrido en la villa Junín. Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación por el homicidio de Leonel Ortiz, ocurrido en la villa Junín de Las Heras, sumó nuevas detenciones. La Policía aprehendió a otros tres sospechosos que estarían vinculados con el ataque en el que el niño recibió un disparo y posteriormente falleció.

Las nuevas medidas forman parte de la investigación que busca determinar la participación de cada una de las personas involucradas en el hecho. Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Gobierno provincial destacaron el avance de la causa y la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, compartió en sus Redes Sociales: “Dijimos que íbamos a ir por cada uno de los involucrados. Y lo estamos haciendo”

“Desde el primer momento actuamos, investigamos y avanzamos sobre cada uno de los que identificamos en el desarrollo de la causa. Hoy damos otro paso”, agregaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Mercedes Rus (@mariamercedesrus)

Cómo ocurrió el crimen de Leonel

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando un grupo de personas llegó hasta una vivienda ubicada en la villa Junín, Las Heras, y comenzó a efectuar varios disparos.

En ese momento, Leonel se encontraba junto a su familia y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

Tras el ataque, vecinos trasladaron al niño en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Pese a la asistencia médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El episodio ocurrió después de una jornada marcada por otros hechos de violencia en la zona. De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, durante el mediodía un grupo de personas habría llegado hasta la vivienda por un supuesto robo, situación que derivó en amenazas y agresiones.

La familia también denunció que durante ese episodio una vivienda fue atacada e incendiada. Horas más tarde, los agresores habrían regresado al lugar y se produjo la balacera en la que Leonel recibió el disparo que le provocó la muerte.

Detuvieron al principal sospechoso

Desde el momento del ataque, la Fiscalía interviniente comenzó a trabajar para identificar a las personas que participaron del hecho.

Los investigadores mantuvieron la búsqueda durante la madrugada y lograron localizar a uno de los principales sospechosos. Finalmente, fue detenido en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de haber sido identificado.

Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien fue detenido durante un allanamiento realizado en ese sector.

El fiscal Oscar Malla formalizó la acusación y le atribuyó los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

Con las tres nuevas aprehensiones, la investigación suma nuevos involucrados y avanza sobre la presunta participación de las distintas personas relacionadas con el ataque que terminó con la muerte de Leonel.