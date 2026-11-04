Crimen del nene de 7 años en Las Heras: secuestraron 14 armas y dos pistolas ametralladoras de la banda que habría asesinado al niño

Cuatro personas quedaron detenidas tras una serie de procedimientos realizados en el marco de la investigación por el asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años que murió en septiembre pasado en Villa Junín. Parte del armamento estaba guardado en mochilas y seis armas tenían sus numeraciones limadas.

La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza realizó cinco allanamientos en Las Heras, en el marco de la causa por el homicidio de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años asesinado en septiembre pasado en Villa Junín. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un importante arsenal y detuvieron a cuatro personas.

El operativo permitió incautar 14 armas de fuego, entre ellas dos pistolas ametralladoras y 12 armas cortas, además de más de 300 cartuchos de distintos calibres y un chaleco antibalas.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la forma en que estaba acondicionado parte del armamento. Varias de las armas se encontraban guardadas en mochilas junto con municiones, en condiciones que facilitaban su traslado y eventual utilización.

Además, según la información preliminar, seis de las armas tenían sus numeraciones limadas, una alteración que dificulta establecer su procedencia y reconstruir su circulación.

Investigan el origen y el destino del arsenal

Entre los elementos secuestrados, la presencia de dos pistolas ametralladoras representa uno de los puntos más relevantes de la investigación, debido a las características y la capacidad de fuego de este tipo de armamento.

A partir del hallazgo, los investigadores buscarán determinar de dónde provenían las armas, quiénes tenían acceso a ellas y si pudieron haber sido utilizadas en otros hechos delictivos.

Para eso, el material será sometido a distintos peritajes, incluidos estudios balísticos que permitirán establecer si existe alguna vinculación con otros episodios investigados por la Justicia.

Como resultado de los cinco allanamientos, cuatro personas quedaron detenidas: tres hombres y una mujer. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las medidas para esclarecer el origen y el posible destino del armamento secuestrado.