Crimen de Hugo Olguín: la victima habría sido asesinada a golpes por su hijo

Un jubilado de 85 años fue hallado muerto en su casa de Villanueva, Guaymallén. Su hijo quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo tras hallarse pruebas que contradicen su versión inicial.

Un brutal caso conmueve a Mendoza. La Justicia imputó a Gustavo Fernando Olguín, de 56 años, acusado de homicidio agravado por el vínculo tras la muerte de su padre, Hugo Antonio Olguín, de 85 años, en su vivienda de Guaymallén. El hecho ocurrió entre la noche del lunes 18 y la mañana del martes 19 de agosto y se investiga como un presunto parricidio.

El acusado fue detenido después de que surgieran pruebas que lo comprometieron directamente en el crimen. Inicialmente, la muerte había sido reportada como natural, pero un detalle detectado por el médico de la familia y luego los hallazgos en la escena cambiaron el rumbo de la investigación.

Según la información oficial, fue el propio hijo quien dio aviso a la Policía tras encontrar a su padre sin vida en su casa de calle Pedro del Castillo al 3900, en Villanueva, Guaymallén. En un principio se creyó que el jubilado había fallecido sin asistencia, aunque los médicos constataron una herida en el cuero cabelludo que levantó sospechas.

Por orden de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, efectivos interrogaron al hijo de la víctima, quien incurrió en contradicciones y los policías notaron que tenía la mano derecha hinchada. Esto, sumado a las pruebas recogidas en la escena, motivó su inmediata detención.

Durante un procedimiento en la casa del acusado, ubicada a pocos metros de la vivienda de su padre, los investigadores secuestraron documentación, tarjetas bancarias a nombre de la víctima, además de prendas y zapatillas con posibles manchas de sangre. También fue incautado su celular, que será sometido a peritajes.

Además, hallaron dos pedazos de madera machados con sangre en la churrasquera de la vivienda.

En un comunicado, la fiscal Lazo precisó: “Entre las 20 del 18 de agosto y las 11 del 19 de agosto de 2025, Gustavo Fernando Olguín ingresó al domicilio de su padre, Hugo Olguín, y lo atacó a golpes, provocándole la muerte”.

Con estas pruebas, el hombre quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo y permanecerá detenido mientras avanza la investigación.