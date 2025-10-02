Crimen de Franco Aracena en el barrio Unimev: un menor de edad y un hombre de 22 años investigados como los autores

La Fiscalía de Homicidios confirmó que un joven de 22 años quedó detenido como principal sospechoso del crimen en el barrio Unimev, donde la víctima murió por estrangulamiento.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, en conjunto con el Departamento de Homicidios de la Policía de Mendoza, informó los avances en la causa por el asesinato de Franco Patricio Aracena, de 31 años, ocurrido el pasado martes 30 de septiembre en el barrio Unimev de Guaymallén.

Según los datos recolectados a partir de cámaras de seguridad y testimonios, en el hecho habrían participado dos personas: un menor de edad no punible y un adulto. Según la información que maneja la fiscalía, tras el ataque, uno de los implicados huyó en moto, mientras que el otro lo hizo en la bicicleta que pertenecía a la víctima.

El menor, que se presentó acompañado por un familiar, señaló que el hecho habría sido cometido por Tomás Gómez, de 22 años, quien actualmente se encuentra detenido.

Con estos elementos, se realizaron allanamientos durante la noche, aunque con resultados negativos. Finalmente, durante la mañana del jueves, el principal sospechoso se entregó junto a su abogado.

Por otra parte, el adelanto de la necropsia del Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte de Aracena es compatible con estrangulamiento.

Desde la fiscalía indicaron que Gómez continuará detenido, y que en el momento en que se formalice su imputación, se brindará la información de manera oficial.

El crimen

El artes un brutal crimen en Guaymallén conmocionó a Mendoza. Franco Patricio Aracena de 31 años fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en calle Rodríguez Peña al 800, del barrio Unimev. El hecho quedó al descubierto este martes al mediodía y la causa está siendo investigada como un homicidio violento, ya que fue encontrado maniatado y con signos físicos de violencia.

Según confirmaron fuentes policiales, el cuerpo de Aracena fue encontrado en el departamento que alquilaba desde hacía unos cinco años. Estaba maniatado, amordazado y con golpes visibles en el rostro, lo que refuerza la hipótesis de una muerte bajo circunstancias violentas.

El caso se conoció gracias a una vecina que llamó al 911 tras notar movimientos extraños durante el fin de semana. La mujer declaró que el viernes por la noche vio salir del complejo a dos hombres con una bicicleta, dejando la puerta abierta. Desde entonces, no se supo nada más del joven, lo que despertó sospechas en el vecindario.

Cuando la Policía ingresó al inmueble, halló el cuerpo en una de las habitaciones. Según las primeras estimaciones del forense, llevaba al menos tres días sin vida.

Vecinos aportaron datos clave para la investigación. Algunos señalaron haber visto una motocicleta sin patente merodeando la zona durante el fin de semana. También indicaron que de la vivienda salieron dos hombres, uno de ellos cargando una bicicleta.

Otro detalle que llamó la atención es que el celular de la víctima no fue encontrado en el lugar, lo que abre nuevas hipótesis sobre un posible robo o un ajuste de cuentas.

Los residentes de la zona también relataron que durante todo el fin de semana se escuchó música fuerte proveniente del departamento, lo que podría haber sido utilizado para encubrir ruidos de lo que ocurría puertas adentro.