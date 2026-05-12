Creció la venta de motos en Argentina: cuánto cuesta la más barata y qué financiación ofrecen

La venta de motos 0 kilómetro sigue creciendo en Argentina y ya supera las 80 mil unidades mensuales. En Mendoza, concesionarias aseguran que la estabilidad de precios, las cuotas y el bajo consumo impulsan la demanda.

La venta de motos 0 kilómetro atraviesa uno de sus mejores momentos en Argentina. Según datos del sector, entre 2025 y abril de 2026 se comercializaron más de 80 mil unidades por mes, impulsadas por la estabilidad de precios, las facilidades de financiación y el menor costo de movilidad frente al transporte público y los autos.

El mercado de las motos mantiene números históricos y Mendoza no es la excepción. Desde las concesionarias aseguran que el fenómeno responde principalmente a dos factores: el ahorro en combustible y el crecimiento de las opciones de financiación.

De acuerdo con datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las marcas más vendidas del país continúan siendo Honda, con más de 14 mil unidades mensuales, seguida por Gilera, Motomel y Corven.

Además, desde las agencias remarcan que cada vez más personas optan por comprar motos tanto para trabajar, especialmente en delivery, como para turismo y escapadas de fin de semana.

Cuánto sale una moto 110 en mayo de 2026

Actualmente, una de las motos más económicas del mercado puede conseguirse desde aproximadamente $1,4 millones de pesos. Se trata de modelos de 110 centímetros cúbicos, elegidos principalmente por quienes buscan un vehículo económico, con bajo consumo y mantenimiento accesible.

En algunas concesionarias de Mendoza explicaron que estas motos pueden financiarse con tarjeta de crédito, préstamos personales o planes en cuotas.Por otro lado, modelos de mayor calidad y equipamiento, como algunas versiones de Honda Wave, rondan los $3,4 millones de pesos.

Otro segmento que creció notablemente es el de las motos de mayor cilindrada orientadas al turismo y la aventura. Las llamadas motos Adventure, utilizadas para viajes y recorridos largos, se pusieron de moda entre grupos de amigos que organizan salidas y travesías por distintos puntos del país.

En este caso, los precios ascienden considerablemente y pueden alcanzar los 13 millones de pesos, dependiendo del modelo y la cilindrada. Desde el sector indicaron que la apertura de importaciones también ayudó a bajar los valores de motos que anteriormente eran mucho más costosas.

Concesionarios consultados coincidieron en que la estabilidad de precios y el acceso al crédito fueron fundamentales para explicar el crecimiento del mercado. “Antes había aumentos permanentes y era imposible proyectar una compra. Hoy tenemos listas más estables y cuotas accesibles”, señalaron desde una agencia mendocina.

Actualmente, existen opciones de financiación de hasta 24 cuotas, algo que, según el sector, no se veía desde hacía años.

Además, remarcaron que el costo operativo de una moto sigue siendo uno de los principales atractivos. Con alrededor de 10 mil pesos, algunos modelos permiten recorrer cerca de 200 kilómetros, convirtiéndose en una alternativa económica frente al aumento del transporte y los combustibles.