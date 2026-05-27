Crece la tensión con PAMI: médicos analizan un nuevo paro por falta de respuestas salariales

Los profesionales que atienden a afiliados del PAMI advirtieron que podrían volver a realizar medidas de fuerza si no reciben una mejora concreta en los pagos. El conflicto lleva meses y aseguran que trabajar “ya no es viable”.

El conflicto entre los médicos de cabecera y el PAMI vuelve a encender las alarmas. Tras el paro de 72 horas realizado en abril, los profesionales aseguran que todavía no recibieron una propuesta formal que mejore sus ingresos y no descartan convocar a una nueva medida de fuerza durante los próximos días. Desde la Asociación de Profesionales de PAMI y Afines remarcaron que las reuniones mantenidas con autoridades del organismo no lograron destrabar el reclamo salarial y advirtieron que muchos médicos atraviesan una situación económica “insostenible”.

El eje del conflicto está relacionado con el nuevo esquema de remuneración implementado por la obra social nacional. Según explicaron los profesionales, PAMI aumentó el valor de la cápita, el monto fijo que cobran por paciente, pero eliminó el pago adicional por consultas médicas realizadas. Esto, aseguran, provocó una fuerte caída en los ingresos mensuales.

Actualmente, los médicos reclaman que la cápita pase de $2.100 a $5.000 o que se revise el sistema de pago vigente para compensar la pérdida económica. “Estamos trabajando el mismo tiempo por prácticamente la mitad del ingreso”, señalaron desde el sector.

Podría haber un nuevo paro la próxima semana

Tras la protesta realizada en abril, representantes gremiales mantuvieron encuentros con autoridades de PAMI. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no hubo ninguna oferta concreta por escrito.

Por ese motivo, el gremio anticipó que esperará hasta el viernes una respuesta oficial. En caso contrario, el lunes podrían definir nuevas medidas de fuerza que afectarían nuevamente la atención de afiliados en distintas provincias.

Aunque todavía no confirmaron la modalidad, no descartan repetir un paro similar al de 72 horas realizado semanas atrás.

La posibilidad de una nueva protesta genera preocupación entre jubilados y pensionados que dependen de la atención médica brindada por los profesionales de cabecera de PAMI.

El reclamo se da en un contexto de creciente tensión dentro del sistema de salud y suma incertidumbre sobre el funcionamiento normal de turnos, recetas y controles médicos para miles de afiliados.

Mientras tanto, los médicos aseguran que continuarán esperando una propuesta concreta por parte del organismo nacional antes de avanzar con nuevas medidas.