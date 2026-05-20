Crece la cantidad de personas en situación de calle en Mendoza y los refugios ya alojan a más de 250 personas

El frío extremo y la crisis social incrementaron la demanda de asistencia en el Gran Mendoza. Desde el Gobierno provincial solicitaron a los municipios ampliar las plazas disponibles y reforzar el abordaje integral para contener a quienes viven en la calle.

Las bajas temperaturas que comenzaron a sentirse con fuerza en Mendoza dejaron al descubierto una problemática social cada vez más visible: el aumento de personas en situación de calle y la creciente demanda de refugios para pasar la noche. Frente a este escenario, el Gobierno provincial pidió a los municipios del Gran Mendoza que amplíen la cantidad de plazas disponibles para asistir a quienes atraviesan condiciones de extrema vulnerabilidad.

Actualmente, según datos oficiales, más de 250 personas ya se encuentran alojadas en distintos refugios de la provincia, aunque organizaciones sociales y referentes eclesiásticos aseguran que el número real podría ser mucho mayor.

Con la llegada anticipada del frío y las primeras heladas, distintas organizaciones solidarias comenzaron campañas para recolectar frazadas, abrigo y alimentos. Desde el Ejecutivo provincial destacaron el trabajo conjunto con instituciones como Cáritas y la Pastoral de la Calle, que realizan operativos de asistencia en distintos puntos del Gran Mendoza.

Mendoza, entre las provincias con más personas en situación de calle

Un relevamiento del Ministerio de Capital Humano de la Nación ubicó a Mendoza como la cuarta provincia del país con mayor cantidad de personas viviendo en la vía pública. El informe registró 421 casos, aunque desde diferentes sectores aseguran que la cifra sería superior.

Referentes sociales advirtieron que en los últimos meses aumentó la presencia de mujeres y jóvenes en situación de calle, muchas veces atravesados por conflictos familiares, consumos problemáticos y problemas de salud mental.

“Hay más personas y también más casos complejos. Muchos llegan desde otras provincias buscando trabajo y terminan en la calle”, señalaron desde organizaciones que trabajan diariamente con esta realidad.

Las autoridades provinciales mantuvieron reuniones con áreas sociales de municipios del Gran Mendoza, incluidos Maipú y Luján de Cuyo, para coordinar estrategias y ampliar la capacidad de alojamiento.

El objetivo es que cada departamento pueda sumar entre 20 y 25 plazas adicionales, dependiendo de la demanda local. Sin embargo, desde el Gobierno remarcaron que la problemática no puede resolverse únicamente ofreciendo un lugar para dormir.

“No se trata solo de abrir un galpón con camas y comida. Hace falta un abordaje integral”, señalaron funcionarios, quienes indicaron que gran parte de los casos están vinculados a adicciones, problemas de salud mental y situaciones de exclusión social prolongada.

Dónde pedir ayuda para personas en situación de calle en Mendoza

Con el descenso de las temperaturas, las autoridades recordaron que existen canales habilitados para reportar casos de personas que necesiten asistencia urgente.

En el Gran Mendoza, vecinos pueden comunicarse con los municipios o con los organismos provinciales de asistencia social para solicitar intervención y acompañamiento en casos de emergencia vinculados al frío.

Las Heras (llamadas y WhatsApp):

2617115824 / 2612658482 / 2612658538

Luján de Cuyo (solo WhatsApp):

Línea 147 / 2612124022

Ciudad de Mendoza (solo WhatsApp, sin audios):

2614694546

Godoy Cruz (solo llamadas):

4429370 / 4429367 / 2613064939

Maipú (solo WhatsApp):

2613610280

Guaymallén (solo WhatsApp):

2615068911

Dirección de Contingencias (solo llamadas):