Cortes de luz en Godoy Cruz: habrá interrupciones rotativas de una hora y confirmaron cortes para este sábado

La Cooperativa Eléctrica explicó que la red atraviesa una situación de alta exigencia por la menor generación hidroeléctrica y el aumento del consumo este viernes ante las altas temperaturas. Las interrupciones buscan evitar colapsos y proteger el sistema.

Vecinos de Godoy Cruz reportaron cortes de luz durante la mañana de este viernes, con interrupciones que afectaron a distintos sectores del departamento. Ante los reclamos, la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz confirmó que está implementando cortes rotativos de una hora por zona para responder a la elevada demanda de energía.

Desde la entidad explicaron que la red de distribución atraviesa una situación de alta exigencia operativa, producto de dos factores: la disminución de los caudales disponibles para la generación hidroeléctrica en el sistema del río Mendoza y el incremento sostenido del consumo eléctrico.

Por qué hay cortes de luz en Godoy Cruz

Ante este escenario, la cooperativa dispuso interrupciones rotativas del suministro eléctrico en distintos puntos del departamento. Según precisaron desde el área técnica y operativa, cada corte tendrá una duración estimada de aproximadamente 60 minutos por sector.

La medida tiene carácter “preventivo y transitorio” y apunta a proteger la infraestructura existente y mantener la estabilidad general del sistema eléctrico hasta que se normalicen las condiciones de generación y demanda.

A través de un comunicado, la empresa pidió a los usuarios realizar un uso racional de la energía, especialmente durante los horarios de mayor consumo.

“Se solicita a los vecinos hacer un uso racional y solidario de la energía eléctrica, desconectando aparatos innecesarios durante los horarios de mayor consumo, y se agradece la comprensión ante las molestias ocasionadas”, expresaron.

Dónde habrá cortes de luz este sábado en Godoy Cruz

Además de las interrupciones rotativas, la cooperativa informó que para este sábado hay cortes preventivos programados en distintos sectores del departamento.

Los trabajos afectarán las siguientes zonas:

Entre Paso de los Andes, Derqui, Hungría y Cabildo Abierto.

En las inmediaciones de Paso de los Andes y Picheuta , en el sector comprendido por las calles Cabildo Abierto y 20 de Junio.

, en el sector comprendido por las calles Cabildo Abierto y 20 de Junio. En la zona de calle 1° de Mayo y Álvarez Condarco.

Alrededores de la plaza Britos, en las calles Arizu, Echeverría, Almirante Brown y Roque Sáenz Peña.

#CEGCinforma 💡 Est. usuarios: El 14/11/2026 se verá afectado el servicio de 09:45 a 11:30 hs por trabajos de remodelación y mantenimiento en la red eléctrica de baja y media tensión. Zona afectada:

https://t.co/yVOQTEm8mm @epremendoza — La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz (@CEGCinforma) November 13, 2026

Desde la cooperativa solicitaron comprensión a los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar las interrupciones y recomendaron evitar el uso de artefactos eléctricos innecesarios mientras se mantenga la situación de alta demanda.