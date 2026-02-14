Corte imprevisto de agua en Mendoza: qué zonas están sin servicio

La interrupción del servicio es imprevista y se debe a trabajos de mantenimiento en la red. Piden a los vecinos hacer un uso responsable del recurso hasta que se normalice la situación.

Un sector de Godoy Cruz se encuentra sin agua potable debido a un corte imprevisto informado por Aguas Mendocinas.

La empresa explicó que la interrupción está relacionada con tareas de mantenimiento en la red, puntualmente el recambio de una válvula esclusa.

El trabajo obligó a suspender momentáneamente el suministro en el área comprendida entre Miguel Soler a Dique Los Nihuiles y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia. En esa franja, los usuarios pueden experimentar baja presión o directamente falta de agua mientras avanzan las tareas técnicas.

A través de sus canales oficiales, la compañía señaló que operarios ya se encuentran trabajando en el lugar para resolver el inconveniente lo antes posible y restablecer el servicio con normalidad.

‼️#GodoyCruz

Debido a cambio de válvula esclusa, se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable desde Miguel Soler a Dique Los Nihuiles y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia. Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible. — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) February 14, 2026

Recomendaciones para los vecinos

Mientras dure el corte de agua en Godoy Cruz, la empresa recomendó contar con una reserva de agua potable embotellada de al menos dos litros por persona, almacenada en recipientes limpios.

También pidió hacer un uso responsable y solidario del recurso, regulando el caudal de las canillas y evitando actividades de alto consumo, como el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines.

Además, recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera, así como el uso de hidrolavadoras, está prohibido durante todo el año. Por último, aconsejó revisar posibles pérdidas internas o goteras para prevenir el desperdicio de agua, especialmente en contextos de restricción del servicio.