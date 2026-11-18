Aguas Mendocinas informó que se interrumpió el ingreso de agua desde el canal Cacique Guaymallén a dos establecimientos potabilizadores. La medida podría afectar el abastecimiento de agua potable en distintos sectores.

Aguas Mendocinas informó este miércoles que, debido a una situación de fuerza mayor, se realizó un corte de agua cruda del canal Cacique Guaymallén que abastece a los establecimientos potabilizadores Benegas y Alto Godoy.

Como consecuencia de esta interrupción, podría verse afectado el normal suministro de agua potable en algunas zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos de los sectores que puedan verse alcanzados por la situación que hagan un uso responsable del agua potable y que tomen algunas precauciones mientras se mantenga la interrupción.

Aguas Mendocinas pidió a los usuarios que mantengan una reserva de dos litros de agua potable embotellada por persona y que la almacenen en recipientes limpios.

También recomendó cuidar de manera permanente la reserva de agua disponible en los tanques domiciliarios.

Para quienes se encuentren en las zonas afectadas o próximas al área del corte, la empresa pidió extremar el cuidado del recurso y aplicar una serie de medidas:

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos y lavavajillas.

Suspender el riego de jardines.

Controlar las pérdidas y goteras en canillas.

Revisar posibles pérdidas en los inodoros.

Además, Aguas Mendocinas recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante las 24 horas, los 365 días del año.