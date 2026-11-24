Aguas Mendocinas informó este martes 24 de noviembre sobre un corte imprevisto del servicio de agua potable en Ciudad, debido a trabajos de renovación de una válvula esclusa.

Según comunicó la empresa, la interrupción del suministro afecta a la zona comprendida desde San Martín hasta Bajada de Arrollabes y desde Ayacucho hasta Coronel Díaz y Los Pescadores.

Personal de Aguas Mendocinas trabaja en el lugar para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio lo antes posible. Por el momento, no se informó un horario estimado para la normalización del suministro.

Recomendaciones durante el corte de agua

Mientras se desarrolla el operativo, la empresa solicitó a los vecinos de las zonas afectadas que mantengan una reserva de agua potable embotellada de dos litros por persona y que la almacenen en recipientes limpios.

Además, recomendó cuidar la reserva de agua del tanque domiciliario y hacer un uso responsable y solidario del recurso.

Entre las principales medidas, Aguas Mendocinas pidió:

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos y lavavajillas.

Suspender el riego de jardines.

Controlar las pérdidas en canillas e inodoros.

Evitar el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora.

La empresa recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera, así como el uso de hidrolavadoras, está prohibido durante las 24 horas, los 365 días del año.